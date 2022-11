Sinistra Progetto Comune: “Ex Gkn, alla consultazione popolare si potrà votare anche al nostro gruppo consiliare”

FIRENZE – “Un territorio che insorse per rompere l’assedio: questa è la richiesta rinnovata dal Collettivo di fabbrica Gkn, attraverso una consultazione popolare, in cui si prende atto di come non ci siano veri piani industriali, a distanza di mesi e nonostante le promesse”: commentano così Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri comunali di Sinistra […]

“Si dovrà dire sì o no – aggiungono – rispetto all’idea di “un intervento pubblico immediato così come all’eventuale concessione della cassa integrazione, vincolandoli però al principio di “pubblica utilità” e “controllo pubblico”. Occorre dare centralità a chi ogni giorno vive del suo lavoro e difende il territorio, contro le logiche speculative e di delocalizzazione. Il nostro gruppo consiliare ospita un seggio presso le sue stanze, in Palazzo Vecchio, con i seguenti orari per partecipare: giovedì 1 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, martedì 6 dicembre dalle 9 alle 13, mercoledì 7 dicembre dalle 9 alle 13, venerdì 9 dicembre dalle 9 alle 13″.