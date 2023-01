Sinistra Progetto Comune: “Piagge: chiediamo più attenzione, soprattutto per i sorvoli”

FIRENZE – “Per la giunta non si può parlare delle Piagge come periferia abbandonata: comprendiamo la necessità di non semplificare, ma non si può sminuire la condizione di disagio di chi vive in un’area cittadina comunque segnata da un pregiudizio, in cui mancano adeguati servizi”: a dirlo sono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali […]

FIRENZE – “Per la giunta non si può parlare delle Piagge come periferia abbandonata: comprendiamo la necessità di non semplificare, ma non si può sminuire la condizione di disagio di chi vive in un’area cittadina comunque segnata da un pregiudizio, in cui mancano adeguati servizi”: a dirlo sono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali a Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune, e Vincenzo Pizzolo – Sinistra Progetto Comune Quartiere 5.

“Ci interessa – aggiungono – partire soprattutto dal tema della popolazione sorvolata. Chiederemo i verbali della commissione a cui partecipa il Comune, con Arpat: vogliamo capire quante sanzioni vengono rilasciate e se funzionano come deterrente per eventuali violazioni. Chi subisce quel rumore non può aspettare l’eventuale realizzazione di un nuovo aeroporto, un’idea che riteniamo anacronistica e superata. Per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti confidiamo che le azioni di cui si è dato conto, congiunte tra Alia, Polizia Municipale e Direzione Ambiente, possano migliorare la situazione denunciata pochi giorni fa. Infine, i trasporti: ci sono linee su gomma che arrivano in via Pistoiese è vero. Ma è impossibile sostenere che sia facile usare i mezzi pubblici per spostarsi”.