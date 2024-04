Sinistra Unita Prato con Calamai (Montemurlo), Bongiorno (Cantagallo), Vivarelli (Vaiano), Lucarini (Vernio)

PRATO – A Cantagallo sostiene la riconferma di Guglielmo Bongiorno, a Vernio è a fianco di Maria Lucarini e della sua lista “Insieme per Vernio”, a Vaiano è con Francesca Vivarelli e con “Cambiare insieme per Vaiano”, a Montemurlo, anche se presente solo con una parte dello schieramento, si riconosce in Simone Calamai, dappertutto, come […]

PRATO – A Cantagallo sostiene la riconferma di Guglielmo Bongiorno, a Vernio è a fianco di Maria Lucarini e della sua lista “Insieme per Vernio”, a Vaiano è con Francesca Vivarelli e con “Cambiare insieme per Vaiano”, a Montemurlo, anche se presente solo con una parte dello schieramento, si riconosce in Simone Calamai, dappertutto, come evocano anche i nomi delle coalizioni nelle quali si identifica, Sinistra Unita Prato, e le forze che la costituiscono – Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra, civica ecologista, Socialismo XXI – privilegia le ragioni dello “stare insieme”, della “presenza unitaria”, della “non divisione”.

“Siamo nati – è scritto in un comunicato della lista Sinistra Unita Prato che nel capoluogo provinciale è una delle componenti della coalizione per Bugetti sindaco – con il preciso intento di superare le divisioni e frammentazioni che, troppo spesso, hanno caratterizzato le anime più marcatamente progressiste anche nel nostro territorio. Proprio per queste ragioni non potevamo che sostenere i candidati che hanno accolto questa esigenza unitaria. Rivendichiamo questa nostra scelta, schierandoci con Francesca Vivarelli, quale espressione coerente di questo bisogno, anche in situazioni, come a Vaiano, nelle quali sono emerse ragioni particolaristiche da cui con chiarezza rifuggiamo. Per Sinistra Unita Prato non c’è alcuna possibilità alternativa alla destra se non facendo trionfare nel Paese le ragioni di un ampio schieramento, di cui l’adesione di +Europa alla coalizione Bugetti è evidente manifestazione. Sono queste motivazioni che portano Sinistra Unita a sostenere Bugetti a Prato, Calamai a Montemurlo, Bongiorno a Cantagallo, Vivarelli a Vaiano, Lucarini a Vernio”.