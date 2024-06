Sinistra Unita: “Un bel risultato. I nostri auguri ai sindaci eletti. Novità nei programmi ed esecutivi rappresentativi”

PRATO – “Un bel giorno per Prato, per il raggruppamento progressista provinciale e toscano, per la sinistra locale e regionale”. Inizia così il documento di Sinistra Unita Prato, la lista nata dalla convergenza di Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Civica Ecologista e Socialismo XXI, all’indomani della elezione, al primo turno, di Ilaria Bugetti e degli altri […]

PRATO – “Un bel giorno per Prato, per il raggruppamento progressista provinciale e toscano, per la sinistra locale e regionale”. Inizia così il documento di Sinistra Unita Prato, la lista nata dalla convergenza di Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Civica Ecologista e Socialismo XXI, all’indomani della elezione, al primo turno, di Ilaria Bugetti e degli altri sindaci del centrosinistra. “L’elezione di Ilaria Bugetti – continua il testo – a sindaco di Prato, prima donna nella storia della città, è la conferma della tradizione di buon governo incarnata dalle forze che si richiamano alla tradizione amministrativa della sinistra e segnala, al tempo stesso, la novità e la discontinuità, anche rispetto al recente passato, di una coalizione di centrosinistra vittoriosa in virtù di una connotazione fortemente unitaria e di innovativi elementi programmatici”.

“Sinistra Unita Prato – prosegue la nota – è soddisfatta per il contributo che ha portato al conseguimento di questo risultato, che ha visto la riconferma dello schieramento progressista in tutte le amministrazioni pratesi nelle quali si è votato per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, e per il contributo apportato al crescere dell’onda “rosa” che ha consentito, anche questa è una novità, di eleggere – ora sono tre su sette Comuni pratesi – altre due sindache: Francesca Vivarelli a Vaiano e Maria Lucarini a Vernio; nonché per aver contribuito alla riaffermazione netta di Simone Calamai a Montemurlo e alla rielezione di Guglielmo Bongiorno a Cantagallo. La Sinistra Unita, con le sue liste a Prato e Montemurlo, e nei rassemblement nei Comuni valbisentini, è stata il cardine di queste novità, rappresentando essa stessa la vera novità delle elezioni amministrative, tanto da centrare l’obiettivo che si era posta di far tornare la sinistra sui banchi dei Consigli comunali e di eleggere suoi rappresentanti: così è avvenuto a Prato e Montemurlo. Un risultato di grande soddisfazione per un’aggregazione nata praticamente alla vigilia di questa tornata amministrativa. Un risultato che le liste di Sinistra Unita intendono consolidare, strutturando la loro presenza nelle istituzioni e nei territori”.

“In questo senso – si legge nel commento al voto – Sinistra Unita nel sostegno ai governi dei sindaci eletti, dichiara sin da ora che intende essere coerente con le premesse programmatiche della lista: pace da intendersi anche come dialogo e assenza di discriminazioni tra etnie, gruppi sociali e persone, ambientalismo, salvaguardia dei beni pubblici contro ogni ipotesi di privatizzazione e di quotazione in Borsa, dignità del lavoro”. “Si apre – conclude il documento – lo spazio per una nuova stagione nel governo di Prato e degli altri Comuni pratesi, che deve trovare rappresentanza anche nella formazione delle giunte e degli esecutivi comunali che si andranno a costituire”. Alla fine i ringraziamenti: “Sinistra Unita saluta e ringrazia le sindache e i sindaci eletti (Ilaria Bugetti, Francesca Vivarelli, Maria Lucarini, Simone Calamai, Guglielmo Bongiorno) e rivolge a loro gli auguri di buon lavoro che, siamo sicuri, sarà un buon lavoro per le comunità amministrate”.