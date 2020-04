Sito Inps, colossale pasticcio privacy: visibili a tutti i dati sensibili degli iscritti

PIANA FIORENTINA – Come riporta Lady Radio ma come abbiamo avuto modo di verificare anche noi grazie allo scambio di messaggi con alcuni nostri lettori, fra cui anche dei consulenti del lavoro, siamo passati da “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” al “pasticciaccio del 1 aprile con il sito dell’Inps”. Nomi, cognomi, numeri di telefono e altri dati sensibili riservati visibili a tutti: succede questo stamani sul sito dell’Inps, preso d’assalto dalle domande per i 600 euro di indennità che spettano ad autonomi e professionisti. Chi ha provato ad accedere al servizio MyInps con le proprie credenziali per la richiesta, si è ritrovato a navigare su pagine con in chiaro le informazioni sull’anagrafica e la posizione contributiva di altri utenti, come nella schermata che pubblichiamo qui di seguito sotto, comparsa a Franco, un giovane con partita Iva che ha provato ad accedere al suo profilo ma ha visualizzato quello di un altro.