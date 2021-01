Sittel, pagamento degli stipendi ancora irregolare: sciopero e presidio Slc Cgil davanti alla sede di Open Fiber

CAMPI BISENZIO – Sciopero e presidio Slc Cgil dei lavoratori Sittel stamani 13 gennaio a Firenze. “Dopo mesi di ritardi nel pagamento di stipendi e competenze contrattuali, e di mancati versamenti sui contributi della previdenza complementare, – spiegano dalla Cgil – i lavoratori e le lavoratrici di Sittel (attivazioni e riparazioni telefonia, 160 addetti in Toscana tra le sedi di Campi Bisenzio, San Miniato pisano e Grosseto) continuano a subire le inefficienze e la irresponsabilità aziendale”. Grazie all’intervento delle istituzioni (Prefetto, Regione, Ministero del Lavoro), si legge in una nota della Cgil, “qualcosa si è smosso, ma siamo ancora molto lontani dalla regolarità dei pagamenti. In questa situazione di difficoltà, mancano all’appello alcuni committenti che continuano a non assumersi le proprie responsabilità sulla commessa e a tenersi in cassa pagamenti dovuti a Sittel. Open Fiber è una di queste: una società pubblica che, se versasse parte del dovuto, aiuterebbe a pagare gli arretrati salariali se non tutto il dovuto ai lavoratori e lavoratrici di Sittel. Anche Open Fiber deve assumersi le proprie responsabilità. Per denunciare questa situazione inaccettabile, la Slc Cgil e le Rsu per oggi hanno indetto uno sciopero e organizzato un presidio a Firenze in via Quintino Sella davanti alla sede di Open Fiber”.