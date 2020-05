Sittel, stamani un presidio silenzioso dei lavoratori. Assessore Artese: “Apriremo un dialogo con l’azienda”

CAMPI BISENZIO – Ancora tensione alla Sittel, azienda che nei giorni scorsi aveva visto i propri dipendenti riconsegnare, come segno di protesta, le chiavi dei mezzi usati per i loro spostamenti all’amministrazione comunale. Questa mattina, infatti, sono andati avanti nella loro protesta, con un presidio silenzioso, “denso di preoccupazione per il futuro, – ha detto l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Ester Artese – una preoccupazione che facciamo nostra e che trasferiremo al più presto nel tavolo di confronto con la Regione. Le richieste dei lavoratori sono più che plausibili, la principale è quella di essere retribuiti per i mesi di marzo e aprile, mesi in cui nonostante l’emergenza sanitaria, hanno continuato a lavorare. Ci preme aprire un dialogo con l’azienda, insieme ai delegati e a Stefano Angelini, della Fiom, per un confronto aperto, necessario a dare risposte alle domande più che lecite degli 80 lavoratori che sono sfiniti da questa battaglia e che chiedono la salvaguardia e la retribuzione del loro lavoro”.