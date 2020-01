Sitting Volley, domenica 2 febbraio nuovo stage/allenamento con la Pallavolo Bacci Campi

CAMPI BISENZIO – Il Sitting Volley è uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, inventato nei Paesi Bassi a cavallo fra il 1956 e il 1957 come sport adattato per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Consiste in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e la rete più bassa. Per la sua particolarità, il Sitting Volley ha la caratteristica di favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità, dato che può essere praticato senza distinzione da diverse categorie di disabilità e, al tempo stesso, anche da soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo di strumenti specifici come per esempio possono esserlo le sedie a rotelle. Pertanto può essere considerato uno sport “open”, dato che nella stessa squadra possono trovare spazio soggetti normodotati e soggetti diversamente abili. Un’introduzione, anche un po’ lunga se vogliamo ma necessaria per ripetere quale è il progetto che sta portando avanti, con entusiasmo, la Pallavolo Bacci Campi. Che domenica 2 febbraio ha organizzato un nuovo stage/allenamento presso la palestra Garibaldi (ritrovo alle 17) in via Garcia Lorca. Chiunque fosse interessato, può telefonare al numero 3394257180 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] Abusando quindi di un vecchio spot pubblicitario, c’è solo una cosa da dire: provare per credere.