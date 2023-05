Sitting Volley, domenica 28 a Spazio Reale il Trofeo Mukki Sport organizzato dalla Pallavolo Bacci

CAMPI BISENZIO – Il Comitato regionale toscano della Fipav, guidato dal presidente Giammarco Modi, ne ha fatto uno dei propri princìpi fondanti fin dall’inizio del suo mandato. E non a caso evidenzia con soddisfazione l’appuntamento in programma domenica 28 maggio a Spazio Reale che, a sua volta, si conferma struttura portante a Firenze e dintorni […]

CAMPI BISENZIO – Il Comitato regionale toscano della Fipav, guidato dal presidente Giammarco Modi, ne ha fatto uno dei propri princìpi fondanti fin dall’inizio del suo mandato. E non a caso evidenzia con soddisfazione l’appuntamento in programma domenica 28 maggio a Spazio Reale che, a sua volta, si conferma struttura portante a Firenze e dintorni quando si parla di inclusione e accoglienza. Qui, infatti, si svolgerà, con inizio alle 9.30, il Trofeo Mukki Sport di Sitting Volley organizzato dalla Pallavolo Bacci Campi Bisenzio. Anche in questo caso una bella conferma, dal momento che la società campigiana è stata una delle prime, se non la prima, società della Piana, a credere in questa disciplina sportiva. L’ingresso al torneo è libero, nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni necessarie per partecipare a una bella giornata di sport e condivisione.