Sitting volley, fine settimana di festa per la Pallavolo Bacci ma anche per il volley regionale

CAMPI BISENZIO – Domenica di festa per la Pallavolo Bacci Campi ma anche per tutto io movimento del Sitting volley regionale. La Pallavolo Bacci, infatti, con quattro dei suoi atleti, mentre un altro è della Sales Firenze, collabora con il Dream Volley Pisa che partecipa al campionato italiano maschile di Sitting volley. E in questo fine settimana (dopo la prima giornata che si era giocata a Chieri, dove aveva vinto entrambi gli incontri) ha completato la fase preliminare vincendo 3 partite su 4, accedendo in questo modo alla fase successiva come prima squadra classificata nel proprio girone. Il prossimo turno contro Pordenone e Brembate sarà quindi decisivo per l’accesso alla final four che vale lo scudetto.

Da sottolineare l’impegno della società campigiana insieme ad altre importanti realtà del territorio, che stanno lavorando e collaborando allo sviluppo di questa disciplina in Toscana e con i propri tecnici e dirigenti collabora ed è presente ai vari venti Fipav, Uisp e Cip in programma.