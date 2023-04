Sitting Volley, si fa sul serio. La Pallavolo Bacci in campo per i Campionati italiani

FIRENZE – “Porta in campo anche lo sport”: è tutto pronto a Firenze, presso la palestra sussidiaria del Pala Wanny, in via del Cavallaccio, per il turno preliminare del Campionato italiano di serie C di Sitting Volley. La prima di tre giornate di pallavolo, sport e inclusione che proseguiranno domani a Campi Bisenzio, presso la […]

FIRENZE – “Porta in campo anche lo sport”: è tutto pronto a Firenze, presso la palestra sussidiaria del Pala Wanny, in via del Cavallaccio, per il turno preliminare del Campionato italiano di serie C di Sitting Volley. La prima di tre giornate di pallavolo, sport e inclusione che proseguiranno domani a Campi Bisenzio, presso la palestra della scuola Garibaldi, e il 7 maggio a Ravenna. Tre giornate in cui la Pallavolo Bacci Campi sarà protagonista sia sul campo che dal punto di vista organizzativo. Si comincia a giocare alle 14 con l’incontro proprio fra Pallavolo Bacci Campi e Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna (qui di seguito il calendario completo delle partite che si disputeranno da qui al 7 maggio).