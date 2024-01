Sitting Volley, via al campionato italiano misto per società. Pallavolo Bacci-Firenze, debutto nelle Marche

CAMPI BISENZIO – Inizia oggi, domenica 21 gennaio, l’avventura della Pallavolo Bacci-Firenze alla Rotary Cup di Sitting Volley (il debutto a Porto San Giorgio). Un appuntamento a cui la società partecipa per la prima volta e al quale si sta preparando da tempo. E che in realtà è un campionato italiano di Sitting Volley misto per società: quattro i gironi (nord-est, nord-ovest, centro, quello della Pallavolo Bacci-Firenze, e sud. Dopo la fase a gironi tutte le squadre si ritroveranno per le Finali Gold o Silver (in base al piazzamento ottenuto nella prima fase) il 20 e 21 aprile prossimi a Cesena per quella che sarà una festa per tutto il movimento del Sitting Italiano. Emozione e orgoglio le sensazioni che si respirano fra i giocatori della Pallavolo Bacci-Firenze, fra le prime società a “gettarsi” in questa avventura: “Siamo davvero orgogliosi, – spiegano – nonostante le innumerevoli difficoltà, di partecipare. Nel nostro girone dovremo affrontare Roma, Lazio, Cagliari, Cesena e Fermo, squadre sicuramente più attrezzate di noi ma con le quali sarà un piacere confrontarsi, a prescindere dal risultato. Per noi è già una vittoria esserci”.