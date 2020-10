Situazione RSA. Italia Viva “I cittadini vogliono trasparenza”

SESTO FIORENTINO – “82 anziani positivi, 12 morti e soltanto 2 non positivi. Con questi dati il Comune, il sindaco, il vice-sindaco, la giunta e la maggioranza sono tutti in assordante silenzio da settimane. E poi saremmo noi gli sciacalli perché chiediamo attenzione massima per degenti, parenti, ospiti e lavoratori?”. E’ quanto chiede in una […]

SESTO FIORENTINO – “82 anziani positivi, 12 morti e soltanto 2 non positivi. Con questi dati il Comune, il sindaco, il vice-sindaco, la giunta e la maggioranza sono tutti in assordante silenzio da settimane. E poi saremmo noi gli sciacalli perché chiediamo attenzione massima per degenti, parenti, ospiti e lavoratori?”. E’ quanto chiede in una nota Italia Viva. “La chiarezza e le informazioni non possono arrivare solo dalla Asl, che continuiamo a ringraziare per il lavoro che sta svolgendo nella struttura. I cittadini vogliono trasparenza, – prosegue il comunicato – Italia Viva porge le più sentite condoglianze alle famiglie degli anziani che non ce l’hanno fatta”.