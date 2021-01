Smaltimento illecito di rifiuti e costruzioni abusive nell’area del parco della Piana

SESTO FIORENTINO – Manufatti irregolari e smaltimento illecito in un terreno nel territorio del Parco della Piana sono le accuse rivolte a quattro persone dai Carabinieri Forestali di Ceppeto. Le persono sono state denunciate all’Autorità giudiziaria: si tratta di tre comproprietarie di un terreno e del marito di una delle donne. L’accusa è di realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire e cambio di destinazione d’uso mediante opere edilizie, in violazione del Testo unico edilizia e per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi mediante interramento su fondo agricolo.

Dall’accertamento dei Carabinieri Forestali il lotto di terreno è risultato essere stato acquistato un paio d’anni fa da tre donne di origine marocchina. Il terreno, di circa 800 metri quadrati, era recintato su tutto il perimetro e il lato verso la strada, così come gran parte del perimetro laterale, era coperto da telo ombreggiante. C’era inoltre un pozzo dotato di pompa e la predisposizione di un impianto elettrico, entrambi alimentati da un generatore di corrente.

Su una porzione del terreno, circa 400 mq, i Carabinieri forestali hanno rilevato la presenza di tre manufatti: uno costituito da container appoggiato al suolo su pannelli di legno, utilizzato come deposito materiali e attrezzature di proprietà, un altro con copertura e tamponatura su tre lati, realizzati in pannelli coibentati, parzialmente munito di pavimentazione in pannelli di legno e usato per appoggiare mobilia, frigorifero e lavabo, un altro ancora realizzato in ferro con copertura in lamiera.

Nelle vicinanze sono stati rinvenuti rifiuti da demolizione e costruzione, ricoperti da un telo in nylon e interrati con terreno vegetale. Mteriali provenienti dalle attività d’impresa e hanno un valore commerciale: vengono accantonati per essere poi smaltiti dai rottamatori autorizzati, al fine di trarne un profitto.

Il fondo oggetto di accertamento ricade nel territorio denominato “Ambiti del parco della Piana”, secondo il Regolamento Urbanistico del comune di Sesto Fiorentino. Tale ambito territoriale è identificato come area agricola di pianura, avente destinazione agricola.

I militari, con successivi accertamenti hanno appurato che le opere erano state realizzate a partire dal secondo semestre del 2019, poichè prima di quella data i terreni erano a terreno nudo e ad uso agricolo ed erano già nella piena proprietà degli indagati.

Il marito di una comproprietaria era stato visto mentre scaricava materiali ferrosi dal furgone. L’uomo è risultato titolare di ditta individuale che si dedica al trasporto di cose su strada. Da quanto è emerso i carabinieri ritengono l’uomo direttamente responsabile della realizzazione delle opere abusive in concorso con la proprietà.

I forestali poi, insospettiti da una porzione di terreno smosso, hanno chiesto all’imprenditore cosa vi fosse occultato sotto il terreno. Alla risposta vaga, i Militari hanno scavato in più punti e sotto uno strato di terreno vegetale superficiale ed un telo in nylon, hanno scoperto rifiuti speciali non pericolosi sotterrati stati. I rifiuti erano costituiti da materiale da demolizione e costruzione, per un quantitativo non ancora determinato. Quanto scoperto è considerato reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali ai sensi del Testo unico ambientale.

Considerando la destinazione urbanistica agricola dell’area, i militari hanno ritenuto che i manufatti e le opere siano state realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici territoriali e realizzate in assenza di permesso di costruire. In particolare, su una superficie di circa 400 mq, è stato realizzato un cambio di destinazione d’uso del suolo. Inoltre l’interramento di rifiuti speciali derivanti da demolizione e costruzione integra il reato di smaltimento illecito di rifiuti.