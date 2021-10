Smaltiva illecitamente 32 sacchi di rifiuti tessili: denunciato dai Carabinieri Forestali

SESTO FIORENTINO – Scaricava illecitamente 32 sacchi di rifiuti tessili pari a 640 Kg, nei cassonetti dell’Osmannoro. L’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina, è stato denunciato dai Carabinieri Forestali di Ceppeto. Il fatto, avvenuto la scorsa notte, è stato rilevato durante l’attività dell’Arma per il contrasto alla gestione ed allo smaltimento illecito dei rifiuti, controlli effettuati in osmosi tra i reparti specializzati e la territoriale. L’uomo stava scaricando da un furgone bianco, all’interno di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sacchi neri contenenti scarti tessili, derivanti da un azienda dell’area industriale, considerati rifiuti speciali prodotti da attività d’impresa. Una volta ispezionato l’oggetto del trasporto, avveniva la conferma che all’interno del mezzo erano presenti 32 sacchi neri, contenenti i rifiuti, del peso stimato di 640 chilogrammi. Considerata la condotta riconducibile al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, i Carabinieri forestali hanno verificato l’esistenza delle prescritte autorizzazioni, appurando che il veicolo non era autorizzato al trasporto di rifiuti speciali. L’uomo è ritenuto responsabile di gestione di rifiuti non autorizzata, sanzionata in base al TUA (Testo Unico Ambientale). L’automezzo ed i rifiuti sono stati sequestrati ed il trasportatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.