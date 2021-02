Smarrita Margot, i proprietari “ricompensa per chi la riporta a casa”

CAMPI BISENZIO – Ancora un animale scomparso da casa. Si tratta della cagnolina Margot, scappata da Firenze zona via Valdinievole il 27 gennaio scorso. L’appello per ritrovarla arriva alla nostra redazione da parte della sua proprietaria che racconta come Margot “dopo 6 lunghi anni alla ricerca di una famiglia che le donasse l’amore che cercava […]

CAMPI BISENZIO – Ancora un animale scomparso da casa. Si tratta della cagnolina Margot, scappata da Firenze zona via Valdinievole il 27 gennaio scorso. L’appello per ritrovarla arriva alla nostra redazione da parte della sua proprietaria che racconta come Margot “dopo 6 lunghi anni alla ricerca di una famiglia che le donasse l’amore che cercava disperatamente, è stata adottata da pochi giorni, da persone che finalmente le donano l’amore che merita”. Adesso però è scomparsa e la preoccupazione dei suoi padroni è per la mancata conoscenza da parte della cagnolina della zona.

“Non conosce la zona è non ci sono stati avvistamenti dal giorno della comparsa. – si legge nella nota arrivata alla redazione – I volontari che si sono presi cura di Margot,la famiglia che l’ha adottata e alcuni volontari dedicati alla ricerca di cani scomparsi hanno messo in moto una catena solidale volta a riportarla a casa sana e salva. Ma l’aiuto di tutti è indispensabile per poterla riabbracciare. Sono stati fatti 5000 volantini a colori con cui tappezzare la città,chiunque possa aiutare anche appendendo qualche volantino contatti i numeri qui sotto elencati. Chiediamo a chi la avvisti di non tentare di prenderla ma bensì di contattare i seguenti numeri: 366/2522013 oppure anche solo un messaggio whatsapp 329/2421255. Siamo disperati,aiutateci a riportarla a casa,ce anche una ricompensa per chi fornisse informazioni utili al ritrovamento o riuscisse a trovarla”.