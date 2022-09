Soccorso Clown e Spazio Reale, un altro successo nel segno della formazione e della terapia fatta con il sorriso e il naso rosso

CAMPI BISENZIO – Un altro successo nel segno della formazione e delle terapia fatta con il sorriso. E’ quello ottenuto dal progetto di cui è capofila Soccorso Clown Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale E.T.S. e del quale fanno parte Spazio Reale Formazione Impresa Sociale (Italia), Blue Room Innovation SL (Spagna), Stiftung Humor Hilft Heilen gGmbH (Germania) e Palhaços d’Opital Associação Cultural sem fins lucrativos (Portogallo). La progettazione è stata supportata dall’expertise di Euro Project Lab (Italia) e al bando, indetto dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP, dedicato appunto alla formazione professionale, sono arrivate 67 partecipazioni per la fascia che prevedeva un finanziamento di 250.000 euro. A imporsi è stato proprio il progetto “Virtual Healthcare Clown”, arrivato primo in graduatoria. In sintesi “VHC” è un partenariato di cooperazione nel campo della formazione professionale che ha l’obiettivo di creare un programma di studi metodologici, procedure, strumenti e competenze digitali per adattare gli interventi dei clown ospedalieri ai bisogni e alle condizioni del mercato del lavoro. Intende migliorare al tempo stesso i contenuti digitali nella formazione dei clown ospedalieri professionisti da utilizzare negli interventi di clown ospedalieri virtuali, per far fronte a situazioni simili a quelle già vissute durante l’emergenza Covid-19. Tale innovazione può essere anche applicata alle zone logisticamente svantaggiate.

Quattro le attività previste: Project Management/coordinamento, comunicazione, monitoraggio, valutazione. Verrà sviluppato l’utilizzo di contenuti integrati per la formazione, ovvero un programma incentrato sul digitale per i clown ospedalieri professionisti in conformità ai criteri europei ECVET; è prevista la creazione di una piattaforma per corsi di formazione e procedure condivise e infine un corso di formazione specialistica per i suddetti operatori. “Siamo lieti di poter realizzare il progetto “Virtual Healthcare Clown” insieme ai nostri partner europei per venire incontro a varie situazioni di disagio e isolamento che stiamo vivendo adesso e che possono accadere in futuro”, ha detto Yury Olshansky, direttore generale di Soccorso Clown. “La formazione professionale – ha aggiunto Olivia Salimbeni, direttore di Spazio Reale Formazione – è la nostra attività principale, essendo agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. Questo progetto è l’evoluzione naturale del primo e, quindi, non potevamo non essere al fianco di Soccorso Clown e degli altri partner europei. Il nostro centro a fine novembre ospiterà le prime attività interne tra cui la formazione dello staff”.