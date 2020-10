Società astronomica fiorentina: incontro sulle comete

SESTO FIORENTINO – Si terrà martedì 6 ottobre alle 21.15 una conferenza in presenza della Saf la società astronomica fiorentina. Nonostante che in questo momento la Saf sia priva di una sede, l’incontro, si terrò nell’aula corsi della Croce Viola all’Ipercoop. Titolo della serata è “Esobiologia e comete: la vita venuta dallo spazio” a cura […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà martedì 6 ottobre alle 21.15 una conferenza in presenza della Saf la società astronomica fiorentina. Nonostante che in questo momento la Saf sia priva di una sede, l’incontro, si terrò nell’aula corsi della Croce Viola all’Ipercoop. Titolo della serata è “Esobiologia e comete: la vita venuta dallo spazio” a cura di Lorenzo Brandi .

Per le normative anti-Covid non potranno entrare nell’aula più di 25 persone, i posti verranno assegnati in ordine di arrivo.Si consiglia di prenotare entro il

giorno precedente telefonando al numero 3771273573 (dalle 15 alle 20) oppure inviare una mail a : [email protected]

Coloro che parteciperanno dovranno: tenere la mascherina per tutta la durata delle conferenza, mantenere le distanze di almeno un metro, igienizzarsi le mani all’ingresso dell’aula, dovranno obbligatoriamente fornire le proprie generalità (Nome/cognome/nr cellulare) al fine di essere rintracciati nel caso la Asl lo ritenesse necessario.