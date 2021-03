Società per la Biblioteca Circolante. Monica Eschini “i volontari imparano un mestiere”

SESTO FIORENTINO – Un viaggio virtuale nei luoghi della cultura sestese è il nuovo format messo in piedi da apice libri di Stefano Rolle, la casa editrice sestese da tempo impegnata nel promuovere volumi di storia locale e da Piananotizie, in collaborazione con la Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. Il viaggio nei luoghi della cultura è iniziato con una simpatica incursione nella sede della Società della biblioteca circolante nei locali della biblioteca Ragionieri a Doccia. A raccontare la storia di questa particolare associazione, oggi unica nel suo genere nella Piana, la presidente Monica Eschini stimolata dalle domande di Sabrina Egiziano della Biblioteca Ragionieri.

La Società per la Biblioteca circolante nasce nel 1869 con il compito di promuovere la lettura, ancora oggi l’associazione, nonostante le attuali difficoltà dovute alle normative anticovid, continua la propria attività non solo di custode di volumi, ma anche di nuovi acquisti librari e di organizzazione di corsi di lingue straniere online, attività sostenuta grazie alla presenza dei volontari. “Diventare volontari della Società per la biblioteca circolante – ha detto la presidente Eschini – ha una doppia valenza: da un lato si aiuta la comunità e dall’altro come hanno dimostrato le esperienza passate, si ‘impara’ un mestiere perchè i nostri volontari si occupano del prestito dei libri e per questo si acquisiscono competenze. L’attività volontaria arricchisce e per sostenere l’associazione in fin dei conti bastano solo 10 euro l’anno”.

