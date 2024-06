Sofia Maria Luca campionessa europea kata Under 12 

SESTO FIORENTINO – Sofia Maria Luca è campionessa europea kata Under 12. Sabato scorso a Bialystok, in Polonia, si è svolto il secondo il Nakamura European Championship. Il prestigioso evento trasmesso in diretta streaming mondiale ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Europa. E Sofia Maria, tesserata per il Dojo Kenshikai di […]

SESTO FIORENTINO – Sofia Maria Luca è campionessa europea kata Under 12. Sabato scorso a Bialystok, in Polonia, si è svolto il secondo il Nakamura European Championship. Il prestigioso evento trasmesso in diretta streaming mondiale ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Europa. E Sofia Maria, tesserata per il Dojo Kenshikai di Sesto Fiorentino, ha vinto il titolo con pieno merito. Un successo strepitoso per la giovane atleta sestese e per la scuola del maestro Fontanarosa. Un meraviglioso terzo posto anche per Sensei Paolo Guarnieri nella categoria Master kata.