“Sognate cose grandi”: servizio civile, otto i posti disponibili alla Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il bando del Servizio Civile Universale 2025/2026. Bando che è rivolto ai ragazzi tra i 18 e 29 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e provare una nuova esperienza formativa e di crescita. Otto i posti disponibili alla Misericordia di Campi Bisenzio, due dei […]

CAMPI BISENZIO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il bando del Servizio Civile Universale 2025/2026. Bando che è rivolto ai ragazzi tra i 18 e 29 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e provare una nuova esperienza formativa e di crescita. Otto i posti disponibili alla Misericordia di Campi Bisenzio, due dei quali riservati ai “Giovani minori opportunità”. Viene erogato un contributo mensile di 507,30 euro dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il bando scade il 18 febbraio alle 14. Per informazioni telefonare al numero 055 891111, per iscrizioni consultare il sito Internet Servizio Civile – Domande Online – Domanda On Line.