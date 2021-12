“Sogni” il nuovo spettacolo di Mattia Boschi al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – “Sogno” lo spettacolo di Mattia Boschi approda al Teatrodante Carlo Monni. Il nuovo spettacolo di magiae illusionismo di e con Mattia Boschi: levitazioni, trasformazioni e apparizioni protagonisti di uno show adatto a tutta la famiglia, si terrà sabato 18 dicembre alle ore 21.

Sogni sarà un viaggio ricco di effetti, ambientazioni, musica e illusioni. Durante lo show, si cercherà di dar forma ai sogni dell’essere umano, quali volare, sparire, teletrasportarsi e molto altro, a pochi metri di distanza dagli spettatori.

“Volevo celebrare la riapertura dei teatri con tanti nuovi numeri, che invitano a cercare di concretizzare i propri sogni”, dice Mattia, mago illusionista le cui abilità lo hanno condotto a calcare la scena di importanti palcoscenici fino agli studi di Disney Channel e alle recenti collaborazioni in tv come curatore degli effetti speciali.

Campigiano di nascita, Boschi torna nel teatro che sente casa sua per presentare un best of arricchito da nuovi numeri, molti in prima, dopo il successo di “MagicFlorence”, “Il passato è tornato” e “Incanto”. Lo spettacolo vedrà in scena insieme anche Benedetta Boschi e Gaia Vazzano, la regia service è di Claudio Piva Light.

“Si potrebbe dire che si tratta di desideri sognati in questo lungo periodo di chiusura dei teatri. I vari lockdown hanno sicuramente inciso sui numeri che andremo fare, e che hanno richiesto una grande preparazione. Inizialmente non sapevamo se fosse meglio dare un senso di continuità o partire da zero, così abbiamo optato per far coesistere le due cose, dando vita a uno spettacolo nuovo nella forma e nella sostanza, ma che ripropone alcuni successi (il meglio di), alternandoli con momenti nuovi, mai presentati prima. Come il volo di uno spettatore dalla platea, o i nuovi interventi di magia e illusionismo, apparizioni, sparizioni, anche interattive, persino una ballerina vaporizzata! Ovviamente tutto è pensato con la massima precauzione anti-covid in accordo con il periodo che stiamo vivendo”.

Sogni è adatto dai 3 ai 100 anni. “Il bambino vedrà la magia, ma in realtà ogni esibizione ha un messaggio, sono numeri che seguono una drammaturgia. Io lavoro molto come creativo. Lo faccio per colleghi e per trasmissioni televisive per cui curo gli aspetti speciali. Nel mio passato tanto Disney Channel, che mi ha aiutato a capire cosa affascina i più piccoli. La televisione è molto diversa rispetto al live, dal vivo è tutto più intenso. Preparatevi anche a vedere molti effetti speciali: anche i maghi devono adattarsi a modernità e tecnologia!”.

Il Teatrodante Carlo Monni conferma così l’attenzione per i piccoli spettatori con la stagione dedicata a bambini e ragazzi. Nel programma, le letture animate con laboratorio di origami “Storie di carta”, a cura di Quinte OFF (24/12).