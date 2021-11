“Sogni”, uno spettacolo magico per il ritorno di Mattia Boschi al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Dopo quasi due anni di chiusura per la pandemia i teatri tornano a riaprirsi ed è quasi una magia. Ed è anche uno spettacolo magico quello che il palcoscenico del Teatrodante Carlo Monni ospiterà il 18 dicembre.

Dopo il successo nazionale di “MagicFlorence”, “Il passato è tornato” e “Incanto” torna finalmente a teatro Mattia Boschi con il best di ogni repertorio dal titolo “Sogni”. Si potrebbe dire che si tratta di “sogni” sognati in questo lungo periodo di chiusura dei teatri. Lo spettacolo di magia e illusionismo vedrà in scena insieme a Mattia Boschi, Benedetta Boschi e Gaia Vazzano, la regia service è di Claudio Piva Light.

“Ho pensato a lungo quale spettacolo sarebbe stato giusto presentare dopo due anni di chiusura dei teatri e di assenza di pubblico nelle sale. – spiega Mattia Boschi -Ho pensato di proporre uno spettacolo nuovo per portare una novità oppure di riproporre uno spettacolo mio degli anni precedenti per riallacciarsi dove eravamo rimasti, ho pensato di fare uno spettacolo poetico e minimalista o uno pieno di effetti speciali e visivi, ho pensato ad un onemanshow altrimenti uno spettacolo con altri artisti..Ho pensato che sia giusto fare tutto! Uno spettacolo che racchiuderà il meglio del mio repertorio come nuovi numeri che verranno presentati in anteprima nazionale”. Ed è così che nasce “Sogni”. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle 21 con una novità sui biglietti. Per venire incontro agli spettatori ci saranno due biglietti: 20 euro intero e 15 euro ridotto under 18. I biglietti sono disponibili presso il teatro. Per informazioni e prenotazioni: 055.8940864 – biglietteria@teatrodante.it.

Nella foto Mattia Boschi nello spettacolo al salone dei Cinquecento a Firenze prima della chiusura degli spazi teatrali per la pandemia.