Solidarietà ai lavoratori ex Gkn: sciopero per l’intera giornata del settore privato

CAMPI BISENZIO – Un’intera giornata di sciopero di chi lavora nel settore privato della provincia di Firenze. E’ quella indetta per oggi, lunedì 7 novembre, da Cobas lavoro privato, Cub Firenze e Usb lavoro privato come gesto di solidarietà nei confronti dei lavoratori della ex Gkn. “Sono esclusi dallo sciopero – si legge in una […]

CAMPI BISENZIO – Un’intera giornata di sciopero di chi lavora nel settore privato della provincia di Firenze. E’ quella indetta per oggi, lunedì 7 novembre, da Cobas lavoro privato, Cub Firenze e Usb lavoro privato come gesto di solidarietà nei confronti dei lavoratori della ex Gkn. “Sono esclusi dallo sciopero – si legge in una nota delle organizzazioni sindacali – i lavoratori sottoposti alla 146/90 e.s.m. Lo sciopero è indetto in solidarietà con i lavoratori ex Gkn, contro i processi di delocalizzazione in atto nel nostro territorio”.