Solidarietà, batte forte il cuore della Toscana. Anche Batistuta in campo per gli alluvionati a Empoli

EMPOLI – Ha battuto forte ieri sera il cuore della solidarietà allo stadio di Castellani di Empoli. Dove si sono affrontate la Nazionale italiana cantanti e i Campioni del cuore del Movimento Shalom in un appuntamento che aveva per titolo “Metti in campo il cuore per la Toscana”, organizzato con la collaborazione della onlus “Empoli for charity”. E che ha visto presenti Gabriel Batistuta (il più applaudito di tutti), Francesco Flachi, Gianluca Berti, Cesare Prandelli, Fabio Capello, Nicolas Burdisso, Manuel Pasqual, Celeste Pin Antonio Di Natale, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti e Gianluigi Buffon, solo per citarne alcuni, tutti in campo, o in panchina, per dare una mano alle popolazioni colpite dall’alluvione grazie anche alla collaborazione delle Misericordie della nostra regione e con una nutrita presenza della Misericordia di Campi Bisenzio. Alla fine il risultato è stato di 10-6 per i cantanti, il cui attacco era guidato dal “Re leone”, Batistitua, autore anche di un magnifico gol. Ma quel che conta di più è stato l’incasso della serata, che contribuirà a far risollevare comunità duramente colpite dall’alluvione di inizio novembre.

(Fotografie Roberto Vicario)