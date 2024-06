Solidarietà e generosità “donano” una nuova auto a Casa Don Lelio. Bendinelli: “Il frutto dell’amore per la struttura”

LASTRA A SIGNA – Un’altra, significativa tessera nel mosaico della solidarietà che, giorno dopo giorno, viene costruito all’interno di Casa Don Lelio. Struttura della parrocchia di Santa Maria a Castagnolo che fa parte della rete di ospitalità dell’Ospedale Pediatrico Meyer e che è gestita dal diacono Paolo Bendinelli insieme alla moglie, Stefania Spagli. Ieri pomeriggio, infatti, alla presenza del parroco, don Stefano Cherici, del sindaco uscente Angela Bagni (che nei confronti di Casa Don Lelio ha sempre offerto il proprio appoggio) e di Daniela Pancani (associazione “Amici Casa Don Lelio”) è stata inaugurata una nuova auto, una Skoda Fabia, che sarà utilizzata per gli spostamenti da e verso l’Ospedale Pediatrico Meyer. Tante famiglie che si rivolgono a Casa Don Lelio per essere ospitati mentre i loro figli sono in cura proprio al Meyer (molte delle quali ieri erano presenti insieme a tanti dei volontari che offrono il loro servizio), non hanno un mezzo di trasporto a disposizione. E così, come scrive Bendinelli sulla propria pagina Facebook, “ecco la nostra attuale “famiglia” riunita attorno all’auto frutto di tanta generosità e amore di volontari, amici e concittadini”. Tutto ciò, infatti, è stato possibile grazie ai tanti, lastrigiani e non, che, durante le feste natalizie, hanno acquistato le “leccornie” messe in vendita da Casa Don Lelio e al concerto del coro Gospel offerto dai “The Pilgrims” nei mesi scorsi al Teatro delle Arti e che ha riscosso grande successo.