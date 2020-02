Solidarietà e sport: sesta edizione del Trofeo Mirko Mori

CAMPI BISENZIO – E’ arrivato alla sesta edizione il Trofeo Mirko Mori, dedicato alla memoria del giovane sciatore di Reggello, scomparso nel 2015. La gara amatoriale di Slalom gigante, aperta a tutte le categorie di sciatori, è in programma domani, 16 febbraio all’Abetone, all’Ovovia. L’iniziativa è organizzata dal Pool Firenze, formata da sci club Coverciano & Firenze e sci club Lanciotto, con il patrocinio del Comitato Appennino Toscano FIISI, in collaborazione con Coni, Uisp, Aics, Saf, Val di Luce, Federazione italiana cronometristi sezione di Pistoia.

Mirko, tesserato Coverciano, ha gareggiato nelle file dello sci club Lanciotto di Campi Bisenzio, che invita tutti gli associati a partecipare al Trofeo per ricordare il giovane atleta. Il ricavato andrà a favore dell’associazione “Auxilia Toscana”, che ha realizzato e sostiene le attività di un centro ospedaliero intitolato a Mirko Mori a Kinshasa, in Congo. In particolare, l’iniziativa di quest’anno servirà a sostenere la creazione di una banca del sangue e di un centro trasfusionale presso il “Centre Hospitalier”. Le motivazioni patologiche principali della necessità continua di sangue sono le gravi anemie e la malaria: pertanto questo nuovo progetto è fondamentale per aiutare, soprattutto, i bambini con un basso livello di emoglobina, sopperire al bisogno di sangue durante gli interventi chirurgici e aumentare l’operatività dell’ospedale.