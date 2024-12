Solidarietà per le vittime dell’esplosione nel deposito Eni di via Erbosa

CALENZANO – Natale difficile per la comunità calenzanese dopo la tragedia avenuta lunedì scorso al deposito di carburanti di Eni in via Erbosa. Domenica 15 dicembre alle 14.30 la giunta comunale calenzanese sarà presente in piazza e coglierà l’occasione per una lettura, un momento di riflessione su quanto accaduto lunedì. Dopo i giorni di lutto […]

CALENZANO – Natale difficile per la comunità calenzanese dopo la tragedia avenuta lunedì scorso al deposito di carburanti di Eni in via Erbosa. Domenica 15 dicembre alle 14.30 la giunta comunale calenzanese sarà presente in piazza e coglierà l’occasione per una lettura, un momento di riflessione su quanto accaduto lunedì. Dopo i giorni di lutto cittadino e regionale, molti eventi in programma nella settimana sono stati depennati e anche gli appuntamenti programmati dal Comune di Calenzano per un attimo hanno rischiato di essere cancellati. In seguito ad una valutazione l’amministrazione comunale di Calenzano ha deciso di non annullarli visto che gran parte delle proposte natalizie sono appuntamenti destinati ai bambini. Restano confermati anche i mercatini oggi e domenica 22 dicembre.

Dopo il disorientamento per l’incidente al deposito di via Erbosa sono state avviate iniziative di solidarietà come quella attivata il giorno dopo il tragico dal vicino comune di Sesto Fiorentino. Associazionismo Sestese insieme al Comune e a Sesto Sport hanno messo a disposizione la piscina comunale di piazza Bagnolet per consentire agli atleti che si allenavano all’impianto calenzanese danneggiato, di proseguire con le attività di preparazione sportiva. La solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime dell’incidente di lunedì scorso sta coinvolgendo associazioni e circoli del territorio pronte a preparare iniziative e momenti di riflessione. La Misericordia di Calenzano parteciperà domenica 15 dicembre alle 18 alla Messa in suffragio delle vittime.

Già dal giorno dopo l’esplosione, il Comune di Calenzano ha deciso di aprire un conto corrente di solidarietà a favore delle famiglie delle vittime dell’incidente al deposito carburanti Eni di via Erbosa. L’iban del conto, aperto presso Unicredit spa, tesoriere del Comune di Calenzano, è IT43Y0200838103000107278108. Fin da subito l’amministrazione comunale di Calenzano ha messo a disposizione anche una casella mail a cui inviare un primo contatto, per essere poi reindirizzati a Eni per le richieste di rimborso per chi ha avuto danni durante l’esplosione di lunedì scorso. La mail alla quale inviare le richieste è richieste.eni@comune.calenzano.fi.it. Anche Cna della Piana ha deciso di aprire uno sportello di supporto per le aziende che hanno subito danni in seguito all’incidente avvenuto nel deposito di carburanti di Eni. Lo sportello di supporto per le imprese danneggiate dall’esplosione è stato attivato per permettere agli imprenditori di presentare una stima dei danni e fornire l’assistenza per eventuali richieste di risarcimento. Il servizio, gratuito, continuerà nei prossimi giorni per garantire tutto il supporto necessario. Per informazioni, le aziende possono contattare Mirko Sulli al numero 345 9770586.