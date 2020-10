Solito (Sinistra Italiana) “Un grande successo l’appello lanciato da alcuni cittadini perchè il sindaco Falchi si ricandidi”

SESTO FIORENTINO – Anche se mancano alcuni mesi alle prossime elezioni amministrative, l’attività promozionale e gli schieramenti si stanno già costituendo. Dopo l’appello di alcuni cittadini al sindaco Lorenzo Falchi perchè torni a candidarsi per i prossimi cinque anni alla guida della città, interviene ora, Sinistra Italiana. “In questi giorni sta riscuotendo un grande successo l’appello lanciato da alcuni cittadini di diversa estrazione politica e protagonisti in città di varie realtà associative e di volontariato che apprezzando il lavoro svolto chiede al sindaco Falchi di ricandidarsi il prossimo mandato amministrativo. – scrive Enrico Solito, coordinatore Sinistra Italiana Sesto Fiorentino – Sinistra Italiana Sesto Fiorentino condivide l’appello che rispecchia la posizione del nostro partito che già da tempo ha valutato di chiedere la medesima cosa al sindaco. Questo non solo perché Lorenzo Falchi è uno di noi (e dirigente nazionale del nostro partito) e ci lega a lui una lunga storia di affetto e stima, ma sopratutto perché con lui abbiamo lavorato bene in questi anni”.

“Dalla battaglia contro inceneritore ed aeroporto – prosegue Solito – al salvataggio della Ginori, dal favorire nuovi investimenti e lavoro in città come Menarini e Eli Lilly, al recupero del centro (Palazzo Pretorio messo in sicurezza, riapertura della Polisportiva che senza Covid sarebbe già operativa a marzo) alla messa in sicurezza di tutte le scuole della città (che ha richiesto anni di lavoro), alle mense, all’articolo 18 reintrodotto dove possibile, alla difesa dei diritti civili, a un sistema di vera raccolta differenziata, a un bilancio tenuto in ordine in questi anni di tempesta, alla gestione dei problemi della casa, al nuovo piano strutturale che disegna la città dei prossimi venti anni, all’avvio della discussione del Piano operativo Comunale che lo applica, e a mille altri successi piccoli e grandi, tante sono le cose fatte, gli obiettivi raggiunti, le promesse mantenute. Rivendichiamo con orgoglio tutto questo, e su questa strada vogliamo continuare”.

“Ci riempie di soddisfazione constatare che tutto ciò sia condiviso da tanti cittadini, e volentieri ci associamo all’appello per chiedere a Lorenzo Falchi di accettare di ricandidarsi, mobilitando la città verso questi obiettivi – conclude Solito – Si parte da ciò che si è fatto e dal lavoro già impostato, senza preclusioni verso nessuno che porti il suo contributo in questa ottica. Buon lavoro, Lorenzo: ancora Bella Sesto”.