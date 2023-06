“Son toscano e me ne vanto”: giovedì 22 giugno al “Ristoro dell’arte” il nuovo spettacolo di Jacopo Becagli

SIGNA – “Son toscano e me ne vanto”: questo il titolo del nuovo spettacolo del signese Jacopo Becagli che giovedì prossimo, 22 giugno, con inizio alle 20, compresa la cena, sarà al “Ristoro dell’arte” (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni necessarie) per la regia di Lorenzo Baldacci e Riccardo Di Massa. La conferma della poliedricità di questo giovane artista signese che, dopo il libro scritto insieme a Isotta Pilati (“50 grammi di autostima”), a gennaio farà parte anche del cast de “I delitti del BarLume” in onda su Sky Cinema nelle tre puntate realizzate per festeggiare i 10 anni della serie. “Racconterò – spiega – tutti i problemi e i disagi della mia infanzia con il ritmo e lo stile del cabaret. É la storia di un bambino che ha avuto delle difficoltà cresciuto sempre lontano dai suoi coetanei. Ci saranno tanti ospiti che mi affiancheranno in questa avventura. Inoltre lo spettatore verrà, con la magia del teatro, catapultato 60 anni avanti e vivrà il mondo che mi sono immaginato nel 2083. Perché le persone dovrebbero venire a vedere questo spettacolo? Principalmente per due motivi: per vedere alcuni attori bravissimi, non io (sorride) e perché lo spettacolo ha una sua morale: la felicità c’è, ce l’abbiamo tutti, solo che non ci ricordiamo dove la mettiamo; perché se non ti stanchi di aspettare, le cose arrivano…”.