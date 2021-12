Sono 51 i Maestri del lavoro nella provincia di Firenze. Oggi la consegna delle Stelle al merito in Prefettura

FIRENZE – Si è svolta oggi in Prefettura, nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici-Riccardi, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai lavoratori della provincia di Firenze che si sono distinti per laboriosità, perizia e condotta morale. Sono 51 i cittadini della provincia di Firenze che si sono distinti per la […]

FIRENZE – Si è svolta oggi in Prefettura, nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici-Riccardi, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai lavoratori della provincia di Firenze che si sono distinti per laboriosità, perizia e condotta morale.

Sono 51 i cittadini della provincia di Firenze che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo hanno ricevuto la “Stella al Merito del Lavoro” nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici-Riccardi.

“La situazione emergenziale – spiegano dalla Prefettura – ha impedito lo svolgimento della tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Firenze nella giornata del 1 maggio, sia lo scorso che questo anno. Oggi hanno pertanto ricevuto le onorificenze i 28 cittadini che sono stati insigniti nel 2020 e i 23 che sono stati insigniti nel 2021. La consegna delle onorificenze si è svolta alla presenza di un numero assai ridotto di autorità locali, nel rispetto delle normative anti-contagio. Al fine di evitare assembramenti, non è stata organizzata come di consueto una cerimonia a livello regionale, ma le “Stelle al Merito del Lavoro” sono state consegnate, in date diversificate, in ciascuna delle Prefetture toscane agli insigniti residenti nelle varie città”.

“La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro e il lavoro costituisce al tempo stesso il diritto e il dovere di ogni cittadino, – ha sottolineato il Prefetto Valerio Valenti – l’impegno e la dedizione dei Maestri del Lavoro qui presenti dimostra che un esercizio della propria professione orientato al raggiungimento del bene comune è la risorsa che alimenta la nostra comunità, nonché ciò su cui dobbiamo far leva per ripartire dopo questo periodo di particolare difficoltà. Ma è anche necessario che il lavoro, proprio in quanto diritto fondamentale tutelato dalla nostra Costituzione, possa essere esercitato in condizioni di piena sicurezza e in tal senso serve uno sforzo sinergico di istituzioni e privati. Nella situazione attuale, inoltre, con il Covid che ha fortemente colpito molti settori economici, occorre anche operare per assicurare il più possibile un lavoro a chi, proprio a causa della crisi economica conseguente alla pandemia, lo ha perduto o sta per perderlo”.

Dopo il Prefetto, hanno preso la parola il consigliere della Città Metropolitana, Nicola Armentano, l’assessore del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, il capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, Fabrizio Nativi, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Piero Neri, il presidente Regionale ANLA – Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini, e il Console Regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Massimo Tucci.

Questi i 28 “Maestri del Lavoro” della provincia di Firenze insigniti nel 2020:

Stefano Aramini, Flavio Belviso, Mario Boni, Alessandro Crescioli, Simonetta Dallai, Sandra Desii, Franco Fratini, Grazia Fusco, Marzio Gargani, Gianluca Gerini, Simona Gigli, Lorenzo Leonardi, Calogero Maggio, Marco Mannelli, Pierluca Massai, Romano Megli, Simonetta Mori, Gina Nardini, Simonetta Orsi, Laura Orvai, Cristina Pagni, Nevio Pellegrini, Gianpaolo Preti, Massimo Sestini, Barbara Simoncini, Roberta Vignozzi, Luca Zepponi, Stefania Zitiello.

Questi i 23 “Maestri del Lavoro” della Provincia di Firenze insigniti nel 2021 (foto in basso):

Stefano Agnoloni, Marco Bonciani, Paolo Caldini, Stefano Caldini, Silvio Campani, Giuseppe Casati, Giulio Conte, Luca Giovannoni, Gianni Latini, Pietro Luigi Lofranco, Stefano Mozzicato, Alessandra Nacci, Pierluigi Naldoni, Silvia Ortolani, Stefano Paolanti, Tiziano Pieraccioni, Lucia Pieri, Cristiana Ricceri, Paolo Salvadeo, Dario Spinelli, Patrizia Ticci, Gianni Uda, Maurizio Valleri.