Sono 73 le aziende tessili ammesse al finanziamento del secondo bando dei 10 milioni per il distretto pratese

PRATO – E’ stato pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Pistoia e Prato (https://www.ptpo.camcom.it/servizi/contributi/transizione-ecologica/transizione-ecologica-digitale.php) la graduatoria delle aziende tessili del distretto che hanno ottenuto i finanziamenti messi in palio dal bando per la transizione ecologica e giusta e la transizione digitale, il secondo dei 10 milioni di euro di contributo straordinario per il distretto tessile pratese assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dello sviluppo economico del Governo Draghi nell’agosto 2022: sono 73 le imprese finanziate per 2.460.723 milioni di euro, quasi l’intero plafond di 2,5 milioni di euro, a fronte di 74 richieste presentate da ottobre a novembre scorso, in un periodo quindi molto difficile per il distretto alle prese con l’alluvione. I contributi, da 10.000 a 100.000 euro, potranno essere utilizzati per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici e licenze software, formazione del personale, spese per servizi, consulenza e acquisizione di certificazioni di prodotto o processo, perizie e asseverazioni

“Con le 38 aziende che hanno ottenuto il finanziamento attraverso il primo bando sull’efficientamento energetico, sono già 111 le imprese del nostro distretto che hanno usufruito di risorse così importanti per lo sviluppo, – spiega l’assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri – è un ottimo risultato, che dimostra che tutte le aziende, non solo le grandi, ma anche le microimprese, le piccole e le medie possono partecipare ai bandi pubblici che mettono in palio risorse importanti. Un risultato frutto del lavoro di squadra messo in campo dal Comune in collaborazione con la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali che ha saputo captare e utilizzare i fondi per il nostro territorio, con risvolti positivi per tutto il distretto e non solo per le singole aziende. Un ringraziamento particolare va proprio alla Camera di Commercio che ha gestito molto bene i bandi per arrivare in tempi certi e celeri all’assegnazione delle risorse, rispettando il cronoprogramma che avevamo stabilito per l’uscita dei bandi”.

Attualmente, tra il primo e il secondo bando, sono stati “spesi” 6,5 (4 nel primo bando + 2,5 nel secondo) degli 8 milioni per i progetti di sviluppo delle aziende (2 milioni di euro sono destinati ai cosiddetti progetti di sistema, finalizzati alla realizzazione di soluzioni, piattaforme e infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’innovazione e digitalizzazione delle imprese e dell’attrazione e accelerazione di nuove imprese). E il terzo bando, sempre sulla transizione ecologica e digitale, sarà presentato lunedì 11 marzo dalle 9.30 alla Camera di commercio Pistoia-Prato (via del Romito 71) nell’evento “Verso il futuro del tessile: 10 milioni per innovazione e sostenibilità”. Il bando ha stanziato un contributo che ammonta a 1 milione di euro con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità socio-ambientale della produzione e la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Il quarto bando, di ricerca e sviluppo sulla transizione ecologica, è invece previsto per settembre 2024 per altri 500.000 euro.

Durante l’incontro di lunedì sarà possibile incontrare le 5 startup innovative selezionate dal progetto PRISMA che sviluppano e offrono servizi altamente innovativi per il settore Tessile & Moda. All’incontro di presentazione interverranno l’assessore alle Attività Produttive ed Innovazione Benedetta Squittieri, la presidente della Camera di Commercio di Prato e Pistoia Dalila Mazzi e i rappresentanti delle categorie economiche e sociali che partecipano al tavolo di gestione del contributo straordinario. Per avere maggiori informazioni riguardo le startup: https://www.prismaprato.it/it/startup-vincitrici-call/pagina2217.html. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione: Evento di presentazione del 3° bando e Matchmaking – 11 marzo 2024 (google.com). L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di @prismaprato e sul canale YouTube di @cittadiprato.​