Sono “Covid free” le Rsa Sereni Orizzonti a Firenze e provincia

FIRENZE – A Firenze e provincia le residenze per anziani gestite da Sereni Orizzonti sono ufficialmente Covid free. Nelle scorse settimane, infatti, le strutture assistenziali per la terza età avevano subito il peso della nuova ondata. E l’aumento dei contagi aveva portato a un’immediata interruzione dei rapporti con l’esterno, con lo scopo di fermare tempestivamente la diffusione del virus. L’emergenza, scattata sul finire dello scorso anno, è stata gestita con la massima priorità dai medici, infermieri e operatori. A oggi molte residenze possono iniziare ad allentare le restrizioni, anche se con estrema cautela per non pregiudicare i risultati fin qui ottenuti.

Sereni Orizzonti gestisce a Firenze la Rsa ‘L’Arcolaio’ e ‘Villa Desiderio’ (Settignano). In provincia, invece, non si registrano nuovi contagi da Covid-19 nelle residenze ‘Villa San Biagio’ (Dicomano), ‘Monsavano’ (Pelago) e ‘Villa I Pitti’ (Signa). Nel resto della regione da qualche giorno si è aggiunta anche la Rsa ‘I Girasoli’ di Livorno. “Anche se l’esperienza ci insegna a non abbassare la guardia, siamo contenti di questo risultato – spiega Mario Modolo, direttore del gruppo Sereni Orizzonti – da ora in avanti ci auguriamo di ritornare a una condizione di normalità”. Le strutture possono ospitare in totale più di 200 anziani non autosufficienti.