SIGNA – Sono le calciatrici della Sorms San Mauro le “Atlete del mese”. È continuata ieri pomeriggio l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare lo sport. “Per il mese di aprile, – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – insieme all’assessore allo sport Marcello Quaresima e al vicesindaco Marinella Fossi, abbiamo pensato di premiare le giovani calciatrici della Sorms di San Mauro. La società sportiva, infatti, presieduta da Andrea Cipriani, con la direzione di Giovanni Gonfia, ormai da tempo, grazie all’idea della consigliera Elena Frandi, ha offerto a tante bambine e ragazze l’opportunità di iniziare a giocare a calcio e, dopo poco, si è verificato un incremento significativo delle calciatrici tesserate. Un’esperienza, unica nella nostra città, che abbiamo voluto valorizzare e riconoscere, con il nostro encomio, così da evidenziare come, sempre di più, il calcio sia una passione al femminile”.

“Ho sempre avuto il sogno di vedere nascere, anche a Signa, – ha aggiunto il vice-sindaco Marinella Fossi una scuola di calcio femminile e per questo sono orgogliosa della splendida realtà che è nata alla Sorms, grazie all’intuizione di Elena Frandi e alla piena disponibilità di tutta la società sportiva. In poco tempo è nato un bel vivaio di giovani e giovanissime calciatrici e voglio invitare i genitori di ogni singola tesserata della Sorms a perseverare anche nel futuro. Lo sport implica tanti sacrifici, per tutta la famiglia, ma offre moltissime soddisfazioni. Per noi dell’amministrazione comunale è un grande vanto poter disporre sul territorio di due squadre di calcio femminile. Un’esperienza che speriamo possa crescere, rafforzarsi ed ampliarsi anche nei prossimi anni a partire dall’open day che si terrà il 10 maggio prossimo presso l’impianto sportivo di San Mauro”.

Ieri, alla presenza inoltre dell’allenatore Paolo Focardi, che con Fabio Gambone e Giovanni Governali, porta avanti il progetto, la consegna dell’encomio di “Atleta del mese” alle 16 calciatrici che compongono la squadra degli esordienti, dal 2011 al 2014, e quella dei piccoli calci, del 2015 al 2019. “Ci tenevo moltissimo a premiare le calciatrici della Sorms, – ha concluso l’assessore Quaresima – le due squadre di calcio al femminile rappresentano una vera e propria rarità sul territorio, un’esperienza bellissima che ci inorgoglisce. Per questo, come amministrazione comunale, faremo tutto il possibile per far crescere il progetto, rappresentando il calcio femminile un’eccellenza che rende Signa un Comune moderno, inclusivo, attento ai desideri di tutti, capace di garantire e riconoscere l’uguaglianza di genere e sostenere l’emancipazione femminile come solo lo sport sa fare”.