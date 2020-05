Sono tornati i mercati settimanali

CALENZANO – Prima settimana di mercati a pieno regime e la situazione è rimasta sotto controllo. Sia mercoledì a Calenzano che oggi a Settimello, i banchi non sono mai stati troppo affollati e le persone hanno rispettato le regole sulla distanza e sulle mascherine.

In entrambi i mercati sono stati creati percorsi delimitati, con ingresso e uscita separati, in modo da lasciare le corsie a senso unico e quindi ridurre gli scambi tra persone. All’ingresso e all’uscita era presente il personale del Comune per verificare la capienza.

Sia mercoledì che oggi non è mai stato raggiunto il limite massimo di persone all’interno e quindi non c’è stato bisogno di contingentare gli ingressi.