Sopralluogo in via Madonna del Papa, il sindaco Prestanti: “Siamo fiduciosi sul rispetto dei tempi dei lavori”       

CARMIGNANO – “I lavori procedono come da programma”. Sopralluogo stamani del sindaco Edoardo Prestanti e dell’ingegner Stefano Venturi, capo dell’Ufficio tecnico, al cantiere di via Madonna del Papa, la strada di collegamento tra la Provinciale del Pinone e Bacchereto, chiusa da metà marzo per una frana causata dall’emergenza meteo. Lavori in corso per risistemare la […]

CARMIGNANO – “I lavori procedono come da programma”. Sopralluogo stamani del sindaco Edoardo Prestanti e dell’ingegner Stefano Venturi, capo dell’Ufficio tecnico, al cantiere di via Madonna del Papa, la strada di collegamento tra la Provinciale del Pinone e Bacchereto, chiusa da metà marzo per una frana causata dall’emergenza meteo. Lavori in corso per risistemare la carreggiata: nel tratto interessato dallo smottamento viene realizzata un’armatura di sostegno, con la costruzione di un cordolo di cemento armato su micropali. L’intervento riguarda anche i drenaggi e, naturalmente, il manto stradale, che sarà rifatto. La strada è chiusa fino al 4 giugno, tempo fissato per la fine del cantiere: “Siamo fiduciosi – dice il sindaco – sul rispetto dei tempi”.