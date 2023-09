Sopralluogo nelle scuole prima dell’apertura

SESTO FIORENTINO – Al via domani l’anno scolastico 2023-24 e alla vigili dell’ingresso a scuola, il vicesindaco Claudia Pecchioli, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato un ultimo sopralluogo in undici diversi plessi oltre ai cantieri delle scuole De Amicis e Lombardo Radice. “Accanto ai cantieri maggiori – afferma Pecchioli – ci siamo presi cura con […]

SESTO FIORENTINO – Al via domani l’anno scolastico 2023-24 e alla vigili dell’ingresso a scuola, il vicesindaco Claudia Pecchioli, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato un ultimo sopralluogo in undici diversi plessi oltre ai cantieri delle scuole De Amicis e Lombardo Radice.

“Accanto ai cantieri maggiori – afferma Pecchioli – ci siamo presi cura con interventi di manutenzione piccoli e grandi di un ampio numero di edifici scolastici, pianificando i lavori sulla base delle richieste e segnalazioni arrivate dai dirigenti scolastici”.

Alle scuole De Amicis e Lombardo Radice, interessate da interventi per quasi 1,2 milioni di euro complessivi, i lavori andranno avanti per alcune settimane. “Qui, come da programma, i lavori di adeguamento sismico richiederanno del tempo aggiuntivo, trattandosi di progetti di grande portata per i quali la pausa estiva non sarebbe stata sufficiente – precisa la vicesindaca – Grazie al coordinamento tra le ditte e i nostri uffici, tutte le operazioni più rumorose e impattanti sono già stata completate così da non creare disagi alla ripresa dell’attività didattica”.