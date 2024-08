Sorms San Mauro, a settembre nuovo “Open day” per provare a giocare a calcio

SIGNA – Nuovo “Open day”, nel mese di settembre, organizzato dalla Sorms San Mauro. L’appuntamento è per lunedì 9 quando la società sammorese aprirà i cancelli e la struttura di via Longobucco, per i nati del dal 2012 al 2019, a chiunque vorrà provare a giocare a calcio, sia maschile che femminile. “Anche quest’anno – […]

SIGNA – Nuovo “Open day”, nel mese di settembre, organizzato dalla Sorms San Mauro. L’appuntamento è per lunedì 9 quando la società sammorese aprirà i cancelli e la struttura di via Longobucco, per i nati del dal 2012 al 2019, a chiunque vorrà provare a giocare a calcio, sia maschile che femminile. “Anche quest’anno – spiega Elena Frandi, che fa parte del gruppo dirigente – la Sorms ha fatto delle scelte ben precise fortificando la propria crescita. Accogliendo nuovi istruttori che sicuramente daranno il loro apporto in tutti i settori di attività. Garantendo sempre più certezze, soprattutto in termini di qualità, senza mai dimenticare che stiamo parlando di bambini e di uno sport inteso come divertimento. Quello che è certo è regaleremo parecchie sorprese coinvolgendo tutti i i tesserati e le loro famiglie”.