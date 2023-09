Sorms San Mauro, presentate le squadre al Centro sportivo. Con un’aquila per “spiccare il volo”

SIGNA – Una grande festa. Un tripudio di colori, di bambini e di bambine, circa una ventina, che formano la squadra femminile, “esperimento” che è partito l’anno scorso e che ha riscosso subito tanto successo. E, in tribuna, l’entusiasmo dei genitori, che hanno riempito i gradoni del campo sportivo della Sorms San Mauro dove ieri, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, si è svolta la presentazione di squadre e istruttori che prenderanno parte alla stagione agonistica 2023/2024. E una presenza d’eccezione, quella di Nando Ferrini (che nella foto di archivio che pubblichiamo vedete in tutto il suo splendore), che fa parte dei Falconieri fiorentini e che è arrivato a San Mauro “in compagnia” della sua aquila, animale che è l’elemento principe all’interno del logo della società di San Mauro. “Siamo orgogliosi dei nostri atleti – spiegano dalla Sorms – e del lavoro del nostro team. E approfittiamo dell’occasione per ringraziare tutti i volontari senza il cui contributo una giornata come quella di ieri sarebbe stata impensabile. Ringraziamo inoltre Teresa, Filippo, Nando Ferrini e la sua aquila e il sindaco Giampiero Fossi per avere partecipato a quella che è stata una festa. Un grazie, infine, ai genitori: anche il loro contributo è fondamentale”. Adesso la parola passa al campo, anzi ai campi, dove, ne siamo sicuri, così come è nello spirito della Sorms, oltre ai risultati conterà molto anche la crescita dal punto di vista umano.