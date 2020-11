Sorpresi a rubare attrezzi e materiale elettrico da un furgone: arrestati dai Carabinieri

FIRENZE – Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola e del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno tratto in arresto F.B., 37 anni, e S.P., 47 anni, entrambi di origine campana, per l’ipotesi “di reato di furto aggravato in concorso”. Intorno alle 23.40, infatti, la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che segnalava due persone sospette in via Ponte alle Mosse intente ad armeggiare nei pressi di un furgone, prelevandone il contenuto. Sul posto sono state inviate due pattuglie che hanno trovato i due che, alla vista dei militari, hanno cercato di dileguarsi: il primo è stato bloccato in via Lulli e trovato in possesso di una cassetta piena di materiale elettrico e idraulico e di un coltello a serramanico; il secondo poco distante dal furgone dove, occultato dietro un cespuglio, i militari hanno rinvenuto diverso materiale elettrico: un avvitatore, una smerigliatrice, un demolitore, un trapano, un motore di aspirazione, nonché diversi ricambi idraulici, tutti riconosciuti come propri, insieme alla cassetta trovata dal primo fermato, dal proprietario del furgone da cui erano stati prelevati. L’intera refurtiva, del valore di quasi 100 euro, è stata restituita al legittimo proprietario mentre i due uomini, uno dei quali pregiudicato, sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.