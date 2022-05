Sorpresi nella notte dai Carabinieri forestali: sequestrati due furgoni e oltre sessanta sacchi di scarti tessili

FIRENZE – Continua l’attività dell’Arma dei Carabinieri per il contrasto alla gestione e allo smaltimento illecito dei rifiuti derivanti dall’industria tessile. Durante la notte, infatti, durante una serie di controlli fra le Piagge, Quaracchi e Brozzi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppet hanno “beccato” in via Pistoiese un furgone sospetto condotto da un cittadino di nazionalità marocchina. E, una volta ispezionato l’interno del mezzo, hanno avuto la conferma che erano presenti trenta sacchi neri, per un peso stimato di novecento chilogrammi, contenenti scarti tessili. Alla richiesta di fornire la documentazione necessaria al trasporto di rifiuti, l’uomo non era in grado di fornire alcun tipo di autorizzazione. In base agli accertamenti eseguiti, inoltre, il mezzo non risultava iscritto all’Albo Gestori Ambientali e pertanto non era autorizzato a effettuare il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, oltre a essere privo di carta di circolazione. Il furgone e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Contemporaneamente, una pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Firenze, impegnata in analoga attività di controllo nelle stesse località e nella zona dell’Osmannoro, ha sottoposto ad accertamento un altro veicolo, condotto da un uomo di nazionalità cinese, che trasportava trentacinque sacchi neri per un peso stimato di mille chilogrammi, contenenti scarti tessili. L’uomo, risultato privo di qualsiasi autorizzazione al trasporto di rifiuti, era già noto per analoghi reati. Allo stesso modo dunque i Carabinieri forestali di Firenze hanno proceduto a segnalare l’uomo all’Autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, sequestrando il furgone e il suo carico.