Sorpreso a spacciare nei giardini pubblici, arrestato dai Carabinieri

FIRENZE – Nel pomeriggio di ieri, 17 maggio, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola hanno arrestato un cittadino marocchino, R.A., 41 enne, pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma lo hanno bloccato nei pressi dei giardini pubblici tra via San Piero a Quaracchi e via dello Specchio, subito dopo aver ceduto un involucro contenente della cocaina a una giovane italiana che è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura, quale assuntrice. Una volta perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 130 euro, ritenuti provento dell’attività illecita e quindi sottoposti a sequestro unitamente alla cocaina. L’uomo si presenterà in mattinata per l’udienza di convalida.