Sorpreso con oltre mezzo chilo di hashish: la Polizia arresta un uomo per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio 

FIRENZE – Ieri pomeriggio, personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, ha proceduto all’arresto di un 21enne fiorentino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti, estendendo il controllo presso il domicilio del giovane 21enne, in via Pistoiese, hanno rinvenuto circa 625 grammi di sostanza stupefacente risultata essere hashish e poco meno di 2 grammi di polvere bianca risultata essere positiva alle anfetamine e ai cannabinoidi. Detta sostanza era suddivisa in più dosi e porzioni e occultata in diversi punti della camera da letto del ragazzo. Diversi, infatti, i panetti di sostanza stupefacente rivenuti e nascosti in una scatola di scarpe e in un barattolo in vetro. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sottoposto a sequestro un bilancino elettronico di precisione, un coltello con lama ancora sporca di residui di hashish, verosimilmente impiegato per il taglio, e del cellophane, utile al confezionamento delle dosi per la successiva vendita. Inoltre, il 21enne è stato trovato in possesso di una somma pari a 1.340 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, anche queste sequestrate. Il giovane, incensurato, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si celebrerà questa mattina ai fini della convalida della misura precautelare.