Sorpreso dai Carabinieri Forestali mentre scarica in un cassonetto rifiuti speciali

SESTO FIORENTINO – E’ stato sorpreso dai carabinieri forestali di Ceppeto, mentre stava scaricando rifiuti speciali in un cassonetto. Il fatto è avvenuto in via Bolognese a Firenze: i militari hanno notato un autocarro fermo sul lato destro della carreggiata con il portellone posteriore aperto. Si sono posizionati dietro il mezzo per osservare il comportamento dell’uomo e hanno notato che era intento a trasportare a mano dei tubi in pvc di colore arancione in direzione dei cassonetti dei rifiuti urbani poco distanti, per poi gettarli all’interno del cassone della raccolta indifferenziata. I carabinieri hanno visionato il contenuto del cassonetto e del vano del furgone e accertato la presenza di rifiuti speciali quali tubi in pvc appena smaltiti e altri contenuti in sacchi neri e di rifiuti misti da demolizione e costruzione, per un quantitativo complessivo stimato in circa 200 chilogrammi. Da accertamenti successivi presso la Banca dati dell’Albo gestori ambientali, è risultato che l’autocarro individuato non era tra i mezzi autorizzati per tale tipo di trasporto da parte della ditta, pur regolarmente iscritta all’albo per il trasporto di rifiuti in conto proprio.

L’automezzo ed i rifiuti sono stati posti sotto sequestro ed il titolare della ditta edile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Firenze in base al TUA (Testo Unico Ambientale) per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.