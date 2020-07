Sospesa la licenza a un locale di Campi per cinque giorni: troppa confusione nella zona

CAMPI BISENZIO – Lo ha deciso il Questore: il 21 luglio è stato notificato, tramite la locale Stazione dei Carabinieri, il provvedimento di sospensione della licenza per giorni 5 a un locale di Campi Bisenzio (la stessa decisione è stata presa per altrettanti locali a Firenze e a Montelupo). Il provvedimento è stato adottato sulla scorta di più interventi di personale dell’Arma dei Carabinieri che ha segnalato la situazione con proposta di sospensione dell’attività, dando atto del forte disagio dei residenti e titolari delle altre attività commerciali della zona, oltre che di problemi di viabilità a causa del riversarsi sulla strada, di transito, degli avventori del locale. Qualche giorno prima, infatti, i Carabinieri avevano identificato alcuni avventori del locale in questione in stato di alterazione alcolica, tutti già noti alle forze di polizia, e sanzionato un minore ai sensi dell’art. 75 T.U. antidroga sorpreso mentre consumava la sostanza per fini personali nelle immediate vicinanze del locale stesso. Non solo perché fra giugno e luglio sono intervenute delle pattuglie più volte per il disturbo ai residenti mentre il 15 luglio, lo avevano fatto per un diverbio fra il titolare del locale e un cittadino straniero con più precedenti di polizia.