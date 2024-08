Sospesa la licenza di un locale all’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – E’ scattata per un locale notturno dell’Osmannoro la sospensione della licenza per 15 giorni disposta, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato emesso a seguito di recenti episodi accertati dalle […]

SESTO FIORENTINO – E’ scattata per un locale notturno dell’Osmannoro la sospensione della licenza per 15 giorni disposta, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato emesso a seguito di recenti episodi accertati dalle forze di polizia cittadine, che avrebbero evidenziato una situazione foriera di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il primo, in ordine cronologico, degli episodi in questione, si sarebbe verificato lo scorso 5 maggio, quando gli agenti del Commissariato cittadino sono intervenuti nel locale, in due distinte occasioni, per la segnalazione di altrettante liti tra alcuni frequentatori e che si ipotizza potessero essere anche frutto dell’uso smodato di alcolici. A distanza di qualche settimana, gli stessi poliziotti sono tornati nuovamente nei pressi del locale, per la segnalazione di due persone ferite a seguito di un tafferuglio tra avventori, durante il quale, secondo quanto emerso, sarebbe volato anche qualche oggetto contundente.

I due uomini, entrambi cittadini stranieri, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso, da dove sono stati successivamente dimessi con una prognosi di 20 e 5 giorni. L’attività in questione era già stata oggetto di un analogo provvedimento di sospensione della licenza della durata di 30 giorni lo scorso 30 gennaio. Sulla base di quanto emerso, per l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, rappresentata dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, si è creata una situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha generato allarme sociale che ha richiesto più volte l’intervento anche delle forze di polizia cittadine per ripristinare le condizioni di sicurezza. La sospensione, per la quale è sempre ammesso ricorso, è stata notificata dagli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino ed è già esecutiva da oggi.