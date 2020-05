Sospesi il 2 giugno i mercati di piazza Pratelli e di San Piero a Ponti

SIGNA – Il 2 giugno non ci saranno i mercati settimanali in piazza Pratelli a Signa e a San Piero a Ponti. L’ordinanza sindacale del Comune di Signa spiega che non sono arrivate da parte dei commercianti istanze per consentire lo svolgimento dei mercati nella giornata festiva del 2 giugno e che, “considerata la possibilità […]

SIGNA – Il 2 giugno non ci saranno i mercati settimanali in piazza Pratelli a Signa e a San Piero a Ponti. L’ordinanza sindacale del Comune di Signa spiega che non sono arrivate da parte dei commercianti istanze per consentire lo svolgimento dei mercati nella giornata festiva del 2 giugno e che, “considerata la possibilità che lo svolgimento del mercato nella giornata festiva possa richiamare un alto numero di avventori dando luogo ad assembramenti difficilmente gestibili”, che si ritiene di non anticipare i mercati al giorno antecedente quello festivo, lunedì 1 giugno, “in virtù del fatto che molti operatori sono già titolari di posteggio in altri comuni e pertanto la partecipazione prevista è minima rispetto all’organico dei mercati”. Pertanto è stato deciso di sospendere i due mercati per il giorno del 2 giugno.