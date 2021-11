Sospetta refurtiva di furti in appartamento pubblicata sul sito della Polizia di Stato: si cercano i proprietari

FIRENZE – Lo scorso 4 novembre la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per ricettazione un uomo e due donne dopo che i “Falchi” della Squadra Mobile di Firenze, durante un controllo, avevano scoperto diversi monili in oro, orologi e preziosi rubati, nascosti in doppi fondi ricavati all’interno del loro veicolo. Parte della refurtiva è già stata […]

FIRENZE – Lo scorso 4 novembre la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per ricettazione un uomo e due donne dopo che i “Falchi” della Squadra Mobile di Firenze, durante un controllo, avevano scoperto diversi monili in oro, orologi e preziosi rubati, nascosti in doppi fondi ricavati all’interno del loro veicolo.

Parte della refurtiva è già stata restituita alle vittime, mentre per quanto riguarda il materiale, per il quale a oggi non è stato possibile individuare i legittimi proprietari, è stato tutto fotografato e le immagini pubblicate nella “bacheca oggetti rubati” del sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).

La pagina è raggiungibile effettuando una ricerca al link https://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati oppure inserendo direttamente la seguente url: https://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati?ritr=1&cat=&prov=63&data%5Bd%5D=&data%5BM%5D=&data%5BY%5D=&data_ritrovamento%5Bd%5D=04&data_ritrovamento%5BM%5D=11&data_ritrovamento%5BY%5D=2021&contact=&rif=&testo=&testoritr=&Submit=++Cerca++

Tra gli oggetti sequestrati, anche una fede nuziale con la scritta “Luciano 5.7.86” e un braccialetto color oro con la scritta “Gianna”.

Nel caso qualcuno, che avendo già presentato denuncia di furto, riconosca come propri gli oggetti pubblicati nella bacheca, può contattare, in orario d’ufficio, l’Urp della Questura di Firenze ai numeri 055 4977602 – 055 4977603, avendo inoltre cura di fornire all’operatore i codici riportati nelle immagini dei preziosi. Per informazioni è anche possibile inviare una mail all’indirizzo urp.quest.fi@pecps.poliziadistato.it.