Sospetta salmonellosi nelle scuole di Firenze e provincia, la Lega “chiede un’ispezione urgente”

FIRENZE – Da ieri sera, quando è stata ufficializzata la notizia della chiusura, a scopo precauzionale, delle mense nelle scuole nei Comuni soci di Qualità e Servizi per la giornata di oggi, 26 settembre, è stato un tam tam continuo. Sui social, ma anche di reazioni politiche. L’ultima in ordine di tempo è quella della Lega che interviene, si legge in una nota, “per richiedere chiarezza e garantire la sicurezza alimentare degli alunni”. “A fronte di una serie di episodi preoccupanti – dice l’onorevole Barabotti – abbiamo provveduto a protocollare una lettera, indirizzata al Ministro della salute, circa la richiesta di un’ispezione urgente nelle diverse scuole della provincia di Firenze interessate dalla vicenda. Nello specifico diversi bambini hanno manifestato sintomi riconducibili alla salmonellosi e alcuni di loro sono stati ricoverati in ospedale. La società incaricata della gestione delle mense scolastiche ha già sospeso il servizio e avviato la sanificazione del centro cottura, ma a oggi non abbiamo ricevuto conferme ufficiali da parte della Asl riguardo ai risultati degli esami effettuati. In qualità di rappresentante della Lega per Salvini Premier, quindi, ho chiesto l’intervento immediato delle autorità competenti affinché si accertino le cause e le responsabilità di questi eventi, per garantire la sicurezza alimentare nelle scuole coinvolte”.

Dello stesso avviso è Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega: “Ci stiamo attivando per seguire da vicino questa vicenda, coinvolgendo gli organi competenti della Regione Toscana, fra cui l’assessorato alla sanità e l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS), affinché venga fatta chiarezza e si agisca con tempestività. È fondamentale che tutte le verifiche del caso siano effettuate al più presto per garantire la sicurezza e la tranquillità di genitori e studenti”. “La Lega esprime la propria profonda preoccupazione per quanto accaduto, – aggiunge Federico Bussolin, segretario provinciale di Firenze della Lega – la salute dei nostri bambini è una priorità assoluta e non possiamo permettere che episodi del genere mettano a rischio la loro incolumità e la serenità delle famiglie coinvolte. Chiediamo che venga fatta piena luce sulla vicenda e che siano adottate tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili situazioni. La Lega sarà al fianco delle famiglie colpite, offrendo il proprio sostegno e assicurandosi che il sistema scolastico torni a garantire standard di efficienza e sicurezza adeguati. Come segreteria ringraziamo i nostri consiglieri comunali del territorio che, con la loro attenzione e sensibilità, hanno segnalato da subito questa emergenza”.