Sostegno ai lavoratori Gkn, approvata risoluzione in consiglio comunale a Firenze

FIRENZE – Solidarietà e sostegno ai lavoratori Gkn e degli appalti collegati e alla comunità di Campi Bisenzio, netta condanna per il comportamento del fondo Melrose Industries proprietario di Gkn Driveline e sostegno alla richiesta delle organizzazioni sindacali di ritiro immediato delle procedure di licenziamento. L’auspicio che sia messa in campo ogni azione utile e possibile per garantire la continuità produttiva dello stabilimento Gkn Driveline e la tutela occupazionale dei più di 500 lavoratori residenti nei Comuni della Città metropolitana di Firenze lì impiegati: sono questi i contenuti di una risoluzione proposta dal gruppo Pd a Palazzo Vecchio che è stata approvata nella seduta di ieri del consiglio comunale. “Con questo atto ribadiamo ancora una volta tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai lavoratori GKN e lo sdegno per l’atteggiamento dei vertici aziendali, – spiegano il capo gruppo Pd Nicola Armentano e la vice-capo gruppo Letizia Perini – vogliamo mandare un segnale forte per proseguire compatti nella battaglia che i lavoratori e l’intera nostra comunità sta combattendo contro questa situazione e nella mobilitazione che vede in prima linea le istituzioni, con tutti i sindaci del territorio a partire dal sindaco della Città metropolitana Dario Nardella e il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi fino alla Regione Toscana, insieme alle forze sociali e sindacali per sottolineare al governo l’esigenza urgente di un intervento forte. Non abbasseremo la guardia e siamo uniti e compatti dalla parte dei lavoratori Gkn”.